【モデルプレス＝2026/04/28】テレビ東京は、バラエティ番組「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」ロケ中にタレントの前園真聖が負傷した事故を受けて、4月28日に再発防止策を公式サイトにて発表した。【写真】元テレ東・30歳フリーアナ、ウエストチラ見せドレス姿◆テレ東、負傷事故への再発防止策発表同局は「番組制作における再発防止策について」と題し「テレビ東京が制作・放送している『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅