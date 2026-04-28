◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）ヤクルト打線が、前回対戦時（７日・甲子園）でセ・リーグタイ記録の１６奪三振を喫した才木を２回でＫＯした。０―０の２回無死一、二塁から古賀優大が才木の４球目を中堅へ打ち上げると、中堅手・福島と右翼手・森下がお見合い状態になり、先制点を奪った（記録は中前適時打）。「得点圏だったのでチームに流れを持ってこようと打席に入りました。先制できて良かったで