歌手でタレントの研ナオコが２８日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。静岡県の観光大使を務めることを報告した。研は「懐かしい」というタイトルでブログを更新。「私の生まれた静岡県のしずおか観光大使改めて今年も務めさせていただきますので、宜しくお願い致します」と発表し、「あなたに『しずおか観光大使』を委嘱します」と書かれた委嘱状の写真、名刺をアップした。さらに「私のインタビューが掲載されて