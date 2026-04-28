◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（２８日・バンテリンＤ）中日・阿部寿樹内野手が４回１死二塁で１号２ランを放った。東の１４２キロを右翼ホームランウイングに運んだ。今季は楽天から４年ぶりに中日に復帰した３６歳。竜のユニホームでは２０２２年９月６日の広島戦（バンテリンＤ）以来、１３３０日ぶりの本塁打となった。「打ったのはストレートです。甘く入った球を一球で捉えることができました。追加点を取れて良か