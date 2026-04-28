4月28日告知 グリーンマックスは公式Xにて、5月13日より開催される静岡ホビーショーでの展示内容を告知した。 会場では新商品に加え、鉄道模型「阪急5300系」、「近鉄1026系」の試作品展示を予定しているという。Xでは試作品の写真も公開している。 静岡ホビーショー2026でグリーンマックスのブースは北大展示場のC-8。一般開催は5月16，17日となるが、一