【「グッドスマイルフェス 2026 東京」：有料アーリーチケット】 4月28日より抽選販売開始 グッドスマイルカンパニーは、6月6日、7日開催予定のイベント「グッドスマイルフェス2026 東京」の「有料アーリーチケット」の抽選販売を4月28日より開始した。 「有料アーリーチケット」では新商品の展示やイベント限定品の販売などを一般公開に先駆けて