◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）昨年限りで現役引退し、巨人の編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏が２８日、日テレ地上波で中継された巨人・広島戦（東京Ｄ）にゲスト出演した。引退後、初の野球中継出演。冒頭では、放送席からの景色に「不思議な感じがしています」と笑顔で話した。両軍に所属していた長野は、巨人・則本と広島・床田とは対戦した経験もあることを明かし、「２人とも対