Ray㋲の美しさのヒミツは朝イチからの美の習慣にアリ！そこで今回は、加藤ナナ・村瀬紗英・金川紗耶が欠かさずしている「美美美なモーニングルーティン」を特集しました。スキンケアやお手製の美容ドリンクなど、毎日コツコツとケアを欠かさない美意識をみんなで見習おう♡Ray model clip vol.84テーマ：美美美なモーニングルーティンRayモデルの美しさのヒミツは朝イチからの美の習慣にアリ！スキンケアやお手製の美容