◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）２８日に出場選手登録されたばかりのヤクルト・内山壮真内野手が適時打を放った。４―０と４点をリードした２回１死二、三塁。才木の４球目の１５２キロを中前に運ぶ２点適時打を放った。中堅手・福島の処理がもたつく間に二塁を狙うそぶりも見せたが、一塁でストップし「流れが良かったので勢いに乗って打つことができました」と喜んだ。内山はこの日、今季初めて１軍