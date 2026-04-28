高知県南国市の60代女性が2026年4月に還付金詐欺の被害にあい、約50万円をだまし取られたことが分かりました。警察によりますと4月24日、南国市の60代女性の家の固定電話に日本年金機構職員を名乗る男から電話がありました。男は「年金の払い戻しがある。1月くらいに封筒が届いていないか。今月中に手続きをすれば払い戻し可能です」などと言って女性から携帯電話の番号を聞き出しました。その後、女性の携帯に金融機関の職員を名