食料品の消費税ゼロをめぐり超党派の「国民会議」は、来月から経済への影響やレジの改修など3つのテーマについて、具体的な課題解決に向けた協議に入る方針で一致しました。超党派の「国民会議」に設置された与野党の実務者会議は、きょう午後、小売業界やレジのシステムメーカーなどへのヒアリング結果を取りまとめました。取りまとめでは食料品の消費税をゼロにする場合は、レジの改修について作業に「1年程度を要する」との意見