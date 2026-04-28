「大相撲夏場所」５月１０日初日、両国国技館）心不全のため３月の春場所、春巡業を全休していた十両翠富士（２９）＝伊勢ケ浜＝が２８日、東京・両国国技館で関取衆による力士会に出席。夏場所の出場に意欲を示した。２月下旬に大阪入りして程なく息苦しさなどを訴え、搬送され入院。帰京後も静養に努めていた。「酒の飲み過ぎと高血圧」と語り「７種類ぐらいの薬を飲んでいる」と状況を説明した。この日から相撲を取る稽