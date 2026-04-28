助産師、性教育YouTuberとして活動するシオリーヌ（大貫詩織）が28日、自身のYouTubeチャンネルを更新。離婚したことを報告した。【動画】2人そろって…シオリーヌ、離婚報告シオリーヌは、2ショットで「お知らせとして動画を撮っておりますが、私とつくしさんは、この度、離婚をいたしました」と発表。「結婚してから、不妊治療、出産、子育てから、いろんな我が家のライフイベントをご報告してきておりますし、皆さんもソー