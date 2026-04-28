京都府南丹市の山林に小学生の息子を遺棄したとして父親が逮捕された事件。警察は、遺体が遺棄された可能性がある場所などに父親を立ち会わせ、供述の裏付けを進めています。記者「安達容疑者を乗せたとみられる車が南丹警察署を出発します。中の様子は確認することができません」午前9時すぎ、安達優季容疑者（37）を乗せた車が南丹警察署を出発しました。安達容疑者は、先月23日から今月13日までの間に、南丹市内の山林などに小