北海道泊村の北海道電力泊原発3号機＝2025年4月北海道電力の斎藤晋社長は28日、泊原発（北海道泊村）3号機の再稼働が2027年夏以降になるとの見通しを明らかにした。再稼働の前提となる安全対策の防潮堤工事が当初より約4カ月間延長することになったため。斎藤社長は記者会見で「再稼働も相対的に遅れると考えている」と言及。「まずはしっかり工事を進めて再稼働の時期を決め、今夏に公表したい」と述べた。同社は24年3月に海