私たちには誰しも等しく24時間が与えられています。にもかかわらず、巨万の富を築くミリオネア（富裕層）と、そうではない人たちのあいだには、いったいどのような違いがあるのでしょうか。富裕層はさぞ多忙なのでは、と推察してしまいますが、実際には彼らのほうが「仕事以外」のことに優先的に時間を使っている傾向があるようです――。米国の金融業界で働き、ハーバード大学のエクステンション・スクールで認知神経科学を学んだ