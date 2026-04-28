週刊SPA!で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ「旬撮GIRL Vol.29」が発売中です。今回はSPA!の人気配信企画「推し撮生会議」で決まったグラビアから6人をピックアップし、視聴者投票で決まったユニークなシチュエーションの数々を大ボリュームで展開しています。【写真】カットソー越しにバストトップが露わに！南みゆかさん2nd写真集は「これまで以上に大胆で攻めた」表紙を飾るのは“東海が生んだ奇跡”と