都市部のメーカーに勤務する50代、女性の美佐子さん（仮名）は、車で15分程度の距離に住んでいる90代の実母の介護に通う日々を送っています。身体機能の低下もみられるものの、認知症の症状自体はまだ軽い母。しかし、顔を合わせるたびに繰り返される言葉に、美佐子さんの心は限界を迎えていました。【写真】妻が文句ばかりなのは病気のせい？「あちこち痛くて辛い。こんなに長生きしたくない」「お荷物になるだけだから、早くお迎