EXILE B HAPPYが、小島よしおとのコラボ楽曲「EXILE B おっぱっぴー ～風の船～（feat. 小島よしお）」を4月29日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。 （関連：EXILE B HAPPYは子どもたちにとっての“ヒーロー”に思い出の曲と共に紡いでいく夢） 本楽曲は、小島のギャグである“おっぱっぴー”、“ピーヤ”や、オリジナルフレーズ“あっ