嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第15話本を捨てないと……？【義父の気持ち】【編集部コメント】秘書さん……強い……！やはりお義父さんの会社での名前呼びに嫌悪感を抱いている社員はいるようですね。それで