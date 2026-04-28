今月運用が始まったばかりの新たな救急車。集中治療の環境も整え「走るＩＣＵ」と呼ばれる最新の医療車両の内部が公開されました。 広島大学病院で新たに運用が始まったマイクロバスのサイズの「大型救急車」。 呼吸不全の場合などに活用されるＥＣＭＯ＝心肺補助装置や人口呼吸器を搭載し、安定的に重症患者を搬送できる機能を持ちます。 また最大で８人が乗車可能で、搬送中でも救命救急士や医師、看護師らによる高度医療