市川修一さんが、北朝鮮に拉致されて48年。 家族は帰国を待ち続けています。修一さんの兄、健一さんが鹿児島市の町内会で講演し問題の解決に向け訴えました。鹿児島市小川町のマンションの住民でつくるアーバンサロン。町内会で市川さんの講演が行われました。（市川修一さんの兄・健一さん）「私の弟、修一が北朝鮮に拉致されてから48年になります」1978年に吹上浜で北朝鮮に拉致された、市川修一さんの兄・健一さん