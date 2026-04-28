◇プロ野球 セ・リーグ 中日-DeNA(28日、バンテリンドーム)中日・阿部寿樹選手がチーム復帰後初ホームランとなる第1号2ランを放ちました。「5番・ファースト」でスタメン出場している阿部選手は1点リードの4回、1アウト2塁のチャンスでこの日の第2打席に入ります。ここでDeNA・東克樹投手から1ストライクからの2球目、ストレートをライトへ打ち返すと打球はホームランウイングに飛び込みました。阿部選手はHondaから2015年ドラフト