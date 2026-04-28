「受注額が足りない、頼むばい」 八代市の庁舎建設をめぐり百条委員会が開かれ、当時の職員が落札後、市議に呼び出され「受注額が足りない、頼むばい」などと直接、要求されたと証言しました。 【写真を見る】「頼むばい 10億足りん」落札率99.9％の新庁舎建設百条委員会で職員"生々しい要求"を証言市長からの電話…副市長に預けた評価基準案…市議からの呼び出し自民党会派は退席熊本・八代市 八代市議会が設置した調