チームみらい党首・安野貴博参院議員の妻で、文芸春秋編集者の黒岩里奈さんが27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。ディズニーデートでの夫の仰天行動を明かした。黒岩さんは「偏差値70天才軍団」の一員として登場。小学生時代は有名塾「SAPIX」のトップクラスα1に在籍。女子御三家で知られる桜蔭中学校高校を経て、東大文学部を卒業した。夫とディズニーランドに行った際の衝撃の出来事にも言及