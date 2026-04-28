障がい者の就労支援をめぐり、給付金約150億円を不正請求したとされる問題で、行政処分をうけた会社が大阪市を提訴したことがわかりました。 大阪市の福祉事業会社「絆ホールディングス」グループの4つの就労継続支援A型事業所をめぐっては、障がい者就労支援の給付金約150億円を不正請求したとして、大阪市から事業者の指定を取り消す処分を受けました。 市によりますと、大阪市は、市の支払い分にペナルティ