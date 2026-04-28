熊本市の人事委員会は、2023年に停職1か月とした職員への処分を取り消す決定をしました。停職中の給与などは追加で支給するとしています。 熊本市人事委員会が取り消したのは、2023年12月に当時59歳の経済観光局の男性主幹に下した停職1か月の懲戒処分です。 当時、男性は▼委託業者との協議の際に「話をそらすな」と大声を出し▼後日、業者から録音データの提供を求められたものの部下にデータの削除を指示し▼さら