東方神起・ユンホ、お笑い芸人・ヒコロヒーが28日、都内で行われた映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』ジャパンプレミアに登壇。ヒコロヒーが、ユンホに教わった韓国語を披露した。【写真】レアショット！爽やかな表情の水上恒司＆ユンホ自身初の刑事役に挑戦したヒコロヒーは、作中で韓国語を使用する場面も。ヒコロヒーは「韓国語をしゃべるシーンはとっても大変だった」としつつ、「韓国のスタッフさんがその場でも教えてくださ