女優の高畑淳子（71）が28日放送の「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。24年10月に他界した俳優の西田敏行さん（享年76）への感謝を語る場面があった。司会の黒柳徹子から「大恩人の西田敏行さんは同じ劇団の先輩で。お亡くなりになった」と振られ、高畑は「そうです。西田さんには本当にお世話になりました」としみじみと話した。黒柳は「あなたは西田さんの顔を見ると、“あっ、助かった、ご飯にありつける”