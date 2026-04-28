「テラドローン」の徳重徹社長＝3月31日、ウクライナ・キーウ【キーウ共同】無人機開発を手がける「テラドローン」（東京）は28日、迎撃用無人機を開発・製造するウクライナ企業「ウィニーラボ」に出資したとオンラインで発表した。3月末には別の企業への出資を発表しており、今回は第2弾。米国、イスラエルとイランの戦闘を背景に安価な迎撃用無人機の需要が高まっており、ロシアが使用する無人機に対する迎撃の経験が豊富な