◇セ・リーグ中日―DeNA（2026年4月28日バンテリンドーム）中日の阿部が今季1号2ランを放った。1点リードの4回1死二塁から右翼席へ会心の一発。先発左腕の金丸を援護した。「打ったのはストレートです。甘く入った球を一球で捉えることができました。追加点を取れて良かったです」阿部は楽天から4年ぶりに古巣の中日へ復帰。中日での本塁打は、22年9月6日広島戦（バンテリンドーム）以来となった。