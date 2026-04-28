ヤマハ発動機はこのほど、HoYoverseが展開するゲームタイトル『ゼンレスゾーンゼロ』とのコラボレーションを実施するにあたって、本コラボレーションのキービジュアルを公開した。「スターライト・ビリー×XSR900GP」キービジュアル今回のコラボレーションは、HoYoverseが、ヤマハのモーターサイクルと「ビリー・キッド」との親和性を感じたことをきっかけに実現したもの。「Ride Like a Hero」をスローガンに、最新機能を備えなが