ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』の密着企画「NO MAKE」で、六星占術で一世を風靡した細木数子さんの後継者であり、娘の細木かおりの“イマ”に独占密着した。「NO MAKE」場面カット(C)AbemaTV,Inc.○細木数子さんが養子縁組を決断した理由自身が家族を持てなかったという後悔から、姪であったかおりに目をかけ、中学生の時にお見合いをさせていたという数子さん。かおりさんが19歳で結婚し、3人の子宝に恵まれた後、80歳で