【モデルプレス＝2026/04/28】元SND48でタレントのKONAN（41）が2026年4月28日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を発表した。【写真】第1子出産の元SDN、赤ちゃん抱き笑顔見せる姿◆KONAN、第1子出産発表KONANは「2026.4.25」「3314gの元気な男の子が産まれましたぁ」と報告。「入院してから約35時間半後 結局最後まで子供がおりて来れず、緊急帝王切開になりました」と明かし「今もお腹は痛いけど、無事産まれて来てくれたら