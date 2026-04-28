ドル指数は上昇、原油高に反応＝ロンドン為替 ドル指数は堅調に推移している。東京朝方の９８．４２６を安値に、ロンドン序盤には９８．７２６まで上昇している。特に反応が大きかったのがロンドン朝方以降の原油高の動き。NY原油先物が97ドル付近から99ドル台に上昇すると、有事のドル買い圧力が広がった。ユーロドルやポンドドルが本日の安値を広げている。また、日銀決定会合後に下落したドル円相場もロンドン時間に