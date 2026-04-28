再びドル買い、原油高をにらんで＝ロンドン為替 ロンドン序盤、再びドルが買われている。ポンドドルは1.3487レベルに安値を更新。ユーロドルは1.17台乗せ水準から再び1.1690付近へと下押しされてきている。NY原油先物が99ドル台後半と、100ドルの節目水準に接近しており、有事のドル買いの図式となっている。ドル円は159円台半ばで高止まりしている。欧州通貨ほどのドル買いの勢いはみられておらず、クロス円が軟化する