1930年時点までのテキストだけで訓練された「ビンテージ言語モデル」として、130億パラメータの「talkie-1930」が登場しました。talkie-1930は現代の知識を一切持たず、過去の文献のみを学習している点が特徴で、まるで過去の人物と会話しているかのような体験が可能です。Introducing talkie: a 13B vintage language model from 1930https://talkie-lm.com/introducing-talkie実際に2026年2月17日に登場したClaude Sonnet 4.6がt