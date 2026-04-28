◆パ・リーグオリックス―ソフトバンク（２８日・京セラＤ）５カードぶりのカード頭の白星を狙うソフトバンクは大幅に打線を組み替えた。５番の山川穂高を６番に降格。４番を任せてきた柳田悠岐を１番に置き、栗原陵矢、近藤健介、今宮健太でクリーンアップを組んだ。山川の１打席目は２回１死、ジェリーの外角のワンバウンドのボール球を空振り三振。１９打席連続無安打となった。５回無死の２打席目は力のない中飛で２０