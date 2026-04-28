◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（２８日・東京ドーム）広島が、菊池涼介内野手の一打で先制に成功した。３回２死三塁。巨人・則本の変化球をしぶとく左前に運んだ。チームの３連敗ストップに向けて、幸先いい得点をもたらした。「打ったのはスライダー。良いところを抜けてくれて良い先制点になって良かったです」と声を弾ませた。この日、菊池は３試合ぶりに２番に座り、１番・秋山と今季初めてベテラン２人の１、２番コン