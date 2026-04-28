◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（２８日・神宮）阪神が守備の乱れから大量６失点した。２回先頭の赤羽の平凡なゴロを処理した三塁・佐藤が一塁に悪送球をすると、岩田に右前打を許して一、二塁のピンチ。そして、続く古賀の打球は右中間への飛球となったが、中堅・福島と右翼・森下の連係がうまくとれなかったのか、“お見合い”のような形となり、間に落ちる先制打になった。福島は直後に苦い表情を浮かべた。主戦投