ゴールデンウイーク前から各地でクマの目撃情報が相次いでいます。この時期からナゼ、街なかに現れるのか。バンキシャは、ハンターの証言からクマが冬眠する場所に注目。新型ロボットを使い調査した。そのカメラが捉えたものとは──。【真相報道バンキシャ！】■マラソン大会もハンターが警備クマ対策26日、バンキシャは岩手・花巻市へ。行われていたのはマラソン大会です。そして、そのスタート地点で見つけたのは、オレンジの