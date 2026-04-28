「ヤクルト−阪神」（２８日、神宮球場）阪神・才木浩人投手がヤクルト打線につかまり、自身初となる１イニング６失点。自己ワーストに並ぶわずか２回でのＫＯ劇となった。初回１死一、二塁のピンチはショート小幡の超美技で遊ゴロ併殺となり、立ち上がり早々の失点は免れたが、二回につかまった。先頭の赤羽の三ゴロを佐藤輝が一塁に悪送球。続く岩田に中前打を許し、古賀が右中間へ放った打球は福島と森下が“お見合い”