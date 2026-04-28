富山地検は28日、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）と道交法違反（救護義務違反など）の罪で、会社員坂田百二郎容疑者（33）を起訴した。起訴状などによると昨年12月18日未明、速度制限40キロの道路で乗用車を制御困難な速度で運転して信号柱に衝突させ、同乗していた富山県朝日町の会社員高橋幸菜さん（33）に必要な救護措置を行わず死亡させたとしている。大破した車のそばに倒れていた高橋さんに声をかける人物が目撃