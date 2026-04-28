飯塚オートのSG「第45回オールスター」は5日目を迎えた。9R準決勝戦を制したのは黒川京介（27＝川口）。4枠からスタートを決め、後続を寄せつけなかった。今節は苦しんだ。6、1、5、7着。立て続けに後方を走る黒川の姿は久しく見たことがなかった。伸びない理由はマフラーと考えていた黒川だが、川口の先輩、永井大介が確信を持って言い切った。「マフラーじゃない。エンジンだ。早くバラせ」大先輩のアドバイスに身を委