全日本スキー連盟（ＳＡＪ）は２８日、都内でシーズン表彰式「ＳＮＯＷＡＷＡＲＤ２０２６」を開催した。スノーボード女子ビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルの村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）は印象激変の黒ドレス姿で登壇。「勝つではなく、自分の好きな競技をどれだけ伝えたかった。金も銅も取れて幸せもの」とうなずいた。スノーボード女子スロープスタイルで金メダルの深田茉莉、女子ハーフパイプ