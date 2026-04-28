北海道・旭川市の旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄したという趣旨の供述をしている30代の男性職員。自宅には28日も捜索が入りました。約1カ月前から消息不明となっている男性職員の妻。警察の任意の聴取に対し、男性職員は「旭山動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄した」「数時間かけて燃やした」という趣旨の供述をしたといいます。その旭山動物園は、29日に予定していた夏の営業再開を5月1日に延期すると発表しました。園を管理