4月28日（現地時間27日、日付は以下同）。デトロイト・ピストンズが、敵地キア・センターでオーランド・マジックとの「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンド第4戦を88－94で落とし、1勝3敗であとがなくなった。 ピストンズはレギュラーシーズンを60勝22敗で終え、イースタン・カンファレンス第1シードに入った。ところが、第8シードのマジック（45勝37敗）