DOPING PANDAが、東京 新代田FEVERにて毎年恒例のファンクラブ会員限定ワンマンライブ『the party』を7月20日に開催する。 （関連：DOPING PANDA、盟友と駆け抜けていく新たな青春ツアー再開を機に熱狂の『kickoff party』を振り返る） また、9月には新たな自主企画公演『Club DOPAMANIA 2026』を2日連続で実施。9月18日にはビルボードライブ横浜にて初となるアコースティックライブ『DP unplugged』を