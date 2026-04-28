来シーズンから本拠地を移し新たなスタートを切るWリーグの広島イーグレッツは4月28日、チームの情報を更新。天日謙作ヘッドコーチの継続や、選手契約情報を発表した。 これまで兵庫県姫路市を拠点とする「姫路イーグレッツ」として活動を続けていたが、経営難に伴い男子Bリーグの広島ドラゴンフライズが全株式を取得し、本拠地を広島へ移転。広島イーグレッツへチ