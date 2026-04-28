OddRe:が、新曲「睡る君」を5月1日に配信リリース。また、4月29日より全国ラジオ局での先行オンエアも決定した。 （関連：春フェスで注目のアーティストは？OddRe:、名誉伝説、Nikoん……今勢いに乗る期待の5組を紹介） 本楽曲は、“電波に乗って会いに行く”というイメージを起点に、夜の静寂に漂う気配や余韻をすくい取った楽曲。80年代ニューウェーブやシューゲイザーの質感